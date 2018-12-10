سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو

عمرو أبو بكر
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن سعد سمير لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.
وتابع عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم إجراء كشف طبي على سعد سمير لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة جيما بطل إثيوبيا في دور الـ32 من بطولة إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.
وكشف سيد عبد الحفيظ أنه يعمل خلال الفترة الحالية على...
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