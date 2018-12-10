هدف صاروخي لـ ريفر بليت أمام بوكا جونيورز يهز معقل ريال مدريد.. فيديو

أحمد هاني
نجح فريق ريفر بليت في اقتناص الهدف الثاني علي بوكا جونيوز في الشوط الإضافي الثاني ضمن منافسات نهائي كأس ليبرتادوريس في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل فريق ريال مدريد لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.
أحرز خوان فيرناندو كوينتيرو هدف "الأغنياء" ريفر بليت في الدقيقة 109 بعد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء حيث فشل الحارس في التصدي إليها.
وجاء هدف التقدم عبر داريو بينديتو بعد هجمة مرتدة متقنة قادها لاعبو البوكا لينفرد اللاعب الأرجنتيني بالحارس.
جاء هدف التعادل عبر...
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