تصريحات الأحد.. علاء يتحدث عناستبعاده من المنتخب.. وسالم يوضح حقيقة توقيعه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018.
محمود علاء يتحدث عن.. استبعاده من المنتخب والإعلام ومنافس الزمالك بالدوري
محمد يوسف: قدر الأهلي مواجهة أندية غيّرت مدربيها
وكيله: شيكابالا يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري
ستيرلينج يعلق على الهتافات العنصرية التي تعرض لها أثناء مباراة تشيلسي
مدرب الريان يجدد: طلبت التعاقد مع تريزيجيه
النجم الساحلي: لم نتلق عروض من الأهلي لضم بن عمر.. و 5 ملايين دولار لرحيله
السيد سالم يوضح حقيقة توقيعه للزمالك
يوسف: حققنا 3 مكاسب من لقاء الجيش.. والإصابات طبيعية
عبدالحفيظ يتحدث عن "فريق يناير".. وعودة المصابين.. ومصير كوليبالي
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