عامر حسين يعلق على أزمة سيد عبد الحفيظ مع التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لم يتجاوز في حق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

وكان عبد الحفيظ وجه عدة أسئلة لرئيس لجنة الحكام، قبل أن يدخل الطرفان في اشتباك لفظي على الهواء.

وعلق حسين ردا على مطالبات البعض بتوقيع عقوبات ضد تصريحات عبد الحفيظ، قائلا في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد": "مدير الكرة بالأهلي لم يتجاوز".

وفي سياق متصل، طلب رئيس لجنة المسابقات، من المتابعين والمسؤولين عن الدوري المصري عدم مقارنته بالدوريات الأوروبية، لوجود فارق بين الطرفين.

وواصل "لا يوجد نادي بالعالم لا يملك ملعب مثل أنديتنا، وأتمنى ألا نقارن أنفسنا بأحد".

وختم "أطالب بعمل مقارانات بين جدول مؤجلات عام 2016، وبين مؤجلات هذا الموسم وستجدون الفارق".