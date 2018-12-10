بالفيديو.. ريفر بليت بطلا لكوبا ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حسم فريق ريفر بليت لقت نهائي كوبا ليبرتادوراس، على حساب بوكا جونيور، بعد الفوز عليه بنيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء احتضمه ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدفين لمثلهما في ستاد لا بومبونيرا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، قبل أن تقوم جماهير ريفر بليت بالاعتداء على حافلة بوكا جونيورز قبل مواجهة الإياب على ملعب لا مونيمينتال في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

وسجل لوكاس براتو الهدف الأول لريفر بليت في الدقيقة 67، قبل أن يضيف خوان كوانتيراز الهدف الثاني في الدقيقة 108، وجاء الهدف الثالث عن طريق مارتينيز.

واحرز هدف بوكا جونيورز الوحيد اللاعب درايو بينديتو في الدقيقة 44.