المسابقات توضح.. موعد حسم مصير الموسم المحلي.. وهل هناك تميير للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يوجد أي استثناء للأهلي عن الأندية الأخرى، موضحًا ان التعامل مع مبارياته المؤجلة يطابق تمامًا ما حدث للزمالك في 2016.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "أنا أرد على الجميع بالأرقام، لا يوجد أي تمييز للأهلي على الأندية الأخرى، ما يحدث معه في الموسم الحالي حدث للزمالك عندما لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016."

وتابع: "البعض يتحدث عن أن الأهلي سيستفيد من خوض مؤجلاته عقب موسم الانتقالات الشتوي، لكن نفس الأمر حدث للزمالك الذي لعب مباراة الدور الأول أمام مصر للمقاصة في شهر مارس، كما أن الأكيد ان موسم الانتقالات سيشهد دعم كافة الأندية وليس فريق وحيد."

وأضاف: "إقامة المباريات المؤجلة بالترتيب غير اجباري على لجنة المسابقات، ونفس الأمر الذي يحدث الآن مع الأهلي حدث مع الزمالك في 2016، ويتكرر الآن بخوض الزمالك لمباراته أمام بتروجيت في الدور الثاني قبل ختام مؤجلات الدور الأول."

وانتقل للحديث عن مصير الموسم المحلي وموعد نهايته: "لا يمكن أن أتحدث عن نهاية الموسم المحلي قبل إقامة قرعة دور المجموعات للبطولات إفريقيا في 28 ديسمبر، وبعدها نستطيع أن نحدد جدول باقي مباريات الدوري وبطولة الكأس."

وواصل: "الأكيد أن ضغط المباريات سيكون أكبر في الدور الثاني، فلن يحصل الفريق الذي يلعب في إفريقيا على راحة كما هو الحال في الدور الأول لمدة أسبوع، بل سيلعب قبل اللقاء بثلاثة أيام، ولذلك سمح اتحاد الكرة للأندية بإضافة 5 لاعبين لكل قائمة في يناير، وأنا من هناك أطالب الأندية باستخدام القائمة بالكامل من أجل التعامل مع الموقف."