مصدر يكشف كواليس تنافس الأهلي والزمالك على ضم محمود بنحليب

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كتب- محمد معتز صلاح الدين
واضاف أن اللاعب بنحليب لديه عرض من نادي بالدرجة الأولى في الدوري البجليكي وسعره حاليًا لمن يريده ٢-١ مليون دولار.
وحصل المهاجم الشاب بنحليب على لقب هداف
كأس الكونفيدرالية برصيد ١٢ هدف مبتعدًا عن أقرب منافسيه بفارق هدفين، وهو جان مارك ماكوسو مهاجم فيتا كلوب الذي سجل 10 أهداف.
وصرح شادي الهادي، وكيل أعمال المغربي محمود بن حليب مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في وقت سابق عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب للحصول على خدماته في يناير.
وأكد الهادي في تصريحات لبرنامج "المحترف"، أن الأهلي مهتم باللاعب فقط لكن لم يتم التقدم بأي عروض رسمية لإدارة الرجاء للحصول على اللاعب.
كشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الوفد"، أن محمود بنحليب لديه عرض من بلجيكا لكنه ينتظر تقديم عرض رسمي لنادي الرجاء البيضاوي .
وأوضح أن اللاعب المغربى محمود بنحليب، حاليًا موقفه غير واضح وليس لديه وكيل وبعد أزمته الأخيرة مع النادي واعتذاره للجماهير هو لا يريد سوى ما ترغب فيه إدارة الرجاء ويحترم رغبة وقرار النادي ،
واضاف أن اللاعب بنحليب لديه عرض من نادي بالدرجة الأولى في الدوري البجليكي وسعره حاليًا لمن يريده ٢-١ مليون دولار.
وحصل المهاجم الشاب بنحليب على لقب هداف
وصرح شادي الهادي، وكيل أعمال المغربي محمود بن حليب مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في وقت سابق عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب للحصول على خدماته في يناير.
وأكد الهادي في تصريحات لبرنامج "المحترف"، أن الأهلي مهتم باللاعب فقط لكن لم يتم التقدم بأي عروض رسمية لإدارة الرجاء للحصول على اللاعب.
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