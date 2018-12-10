بالفيديو.. تفاصيل تتويج ريفر بليت بطلًا لكأس ليبرتادوريس في نهائي مثير

كتب- أمير فرج:

توج فريق ريفر بليت بلقب بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس بعد أن حقق الفوز على غريمه التقليدي بوكا جونيورز، بثلاثية مقابل هدف، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، جمعت بينهما مساء يوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بالعاصمة الإسبانية مدريد، فى إياب نهائي الكأس.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

تقدم بوكا جونيورز بالهدف الأول من مرتدة رائعة في الدقيقة 44 بقدم بيندينتو.

في الدقيقة 68 ريفر بليت لم يتأخر كثيراً على معاقبة سكيلوتو مدرب بوكا جونيورز، وسجل ديفيد براتو هدف التعادل.

وانتهى الوقت لأصلي بالعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم اللجوء للأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 108 أطلق البديل كونتيرو صاروخية عابرة للقارات، من ريفر بليت ليسجل الهدف الثاني.

وفي نهاية ركنية لبوكا جونيورز حارس الفريق في منطقة جزاء ريفر بليت، ترتد الكرة لجونزالو مارتينيز

وينفرد بالمرمى الخالي من منتصف الملعب، ويقتل المباراة رسمياً في الدقيقة 121.

بهذا الفوز الغالي اكتمل عقد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2018 المقرر إقامته في الإمارات بداية من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

نادي ريفر بليت الأرجنتيني بات آخر الأندية المتأهلة إلى مونديال الأندية، بعدما تفوق على مواطنه، بوكا جونيورز، في الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس.

وسبق لأندية تيم ويلينجتون النيوزيلندي، الترجي التونسي، جوادالاخارا المكسيكي، كاشيما الياباني وريال مدريد الإسباني أن تأهلوا للمونديال، إلى جانب العين الإماراتي منظم المسابقة.

شاهد أهداف المباراة