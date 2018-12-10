ريفربليت يحسم نهائي القرن ويتوج بطلًا لكوبا ليبرتادورس

توج فريق ريفر بليت بكأسالليبرتادوريس، بعد الفوز على بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن إياب نهائي البطولة.

وتقدم داريو بينيديتو، لاعب بوكاو جونيورز، بالهدف الأول

في الدقيقة 44، بينما أحرز لوكاس براتو لاعب ريفربليت هدف التعادل بالدقيقة 68، ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، تعرض أحد لاعبي بوكاجونيورز للطرد،

قبل أن يحرز الهدف الثانى لصالح ريفر بليت اللاعب خوان فرناندو كوينترو الدقيقة 109 من المباراة قبل أن يحرز جونزالو مارتينيز الهدف الثالث القاتل في الدقيقة 120 ليتوج ريفر بليت باللقب.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2.

