ريفربليت يحسم نهائي القرن ويتوج بطلًا لكوبا ليبرتادورس

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توج فريق ريفر بليت بكأسالليبرتادوريس، بعد الفوز على بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن إياب نهائي البطولة.
وتقدم داريو بينيديتو، لاعب بوكاو جونيورز، بالهدف الأولفي الدقيقة 44، بينما أحرز لوكاس براتو لاعب ريفربليت هدف التعادل بالدقيقة 68، ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي.
وفي الوقت الإضافي، تعرض أحد لاعبي بوكاجونيورز للطرد،
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2.
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