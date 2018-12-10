رياضة | بعد خسارة بوكا جونيورز كأس ليبرتادوريس.. تعرف على ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة بوكا جونيورز كأس ليبرتادوريس.. تعرف على ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق ريفر بليت الأرجنتيني بكأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تفوق على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بنتيجة 3/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب نهائي البطولة القارية.

وبعد خسارة بوكا جونيورز اللقب القاري أمام غريمه التقليدي ريفر بليت، سيتوقف رصيد ألقابه القارية عند 18 لقبًا في المركز الثالث بقائمة الأكثر تتويجًا في العالم خلف ريال مدريد والأهلي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا في العالم بالألقاب القارية:

1- ريال مدريد (اسبانيا) .. 25 لقبًا

2- الأهلي (مصر) .. 20 لقبًا

3- بوكا جونيورز (الارجنتين).. 18 لقبًا

4- ميلان (ايطاليا).. 18 لقبًا

5- برشلونة (اسبانيا).. 17 لقبًا

6- إنديبندينتي (الارجنتين) .. 16 لقبًا

7- ساو باولو (البرازيل) .. 12 لقبًا