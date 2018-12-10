رياضة | الأرجنتين تستمر في صدارة الدول الأكثر فوزاً بكأس الليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تستمر في صدارة الدول الأكثر فوزاً بكأس الليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ريفيربليت الأرجنتيني صاحب القميص الابيض في تحقيق اللقب بعد مباراتين كبيرتين ضد منافسه التقليدي بوكا جونيورز، حيث تعادل في الذهاب بنتيجة 2-2، وبعد أكثر من تأجيل بسبب حالات الشغب فاز أمام منافسه بنتيجة 3-1 علي ملعب السانتياجو برنابيو بمدريد.

وتسيطر الأندية الأرجنتينية في الحصول علي لقب كأس ليبرتادوريس، حيث رفعت رصيدها إلي 25 لقب مبتعدة عن الأندية البرازيلية برصيد 7 ألقاب.

وفازت الأندية البرازيلية بكأس الليبرتادوريس 18 مرة، وحققت أندية أوروجواي هذا اللقب في 8 مرات فقط.