رياضة | رسمياً.. مارتينيز يعلن مغادرة ريفربليت بعد كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. مارتينيز يعلن مغادرة ريفربليت بعد كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب نادي ريفيربليت رحيله عن الفريق بعد بطولة كأس العالم للأندية 2018، والتي ستقام في أبوظبي بالإمارات. وحصد اللاعب الأرجنتيني الشاب ‏بيتي مارتينيز لاعب نادي ريفيربليت علي جائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2018. يذكر أن مارتينيز قد أحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي بوكا جونيورز في الدقيقة 120 من الوقت الإضافي الثاني والمباراة.

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