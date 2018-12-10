رياضة | مارتينيز يحصد لقب أفضل لاعب في كوبا ليبرتادوريس

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نجح نادي ريفيربليت الأرجنتيني في الحصول علي لقب بطولة كأس الليبرتادوريس بعد انتصاره أمام فريق بوكا جونيورز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وحصد اللاعب الأرجنتيني الشاب ‏بيتي مارتينيز لاعب نادي ريفيربليت علي جائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2018. يذكر أن مارتينيز قد أحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي بوكا جونيورز في الدقيقة 120 من الوقت الإضافي الثاني والمباراة.

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