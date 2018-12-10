رياضة | بعد تتويجه بكأس ليبرتادوريس..تعرف علي تاريخ مشاركات ريفر بليت في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويجه بكأس ليبرتادوريس..تعرف علي تاريخ مشاركات ريفر بليت في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق ريفر بليت الأرجنتيني بكأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تفوق على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بنتيجة 3/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب نهائي البطولة القارية.

وتوج فريق ريفر بليت بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه أعوام 1986، 1996، 2015، وأخيرًا 2018، ليمثل الفريق الأرجنتيني قارة أمريكا الجنوبية في مونديال الأندية الذي ينطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري في الامارات.

وسيشارك فريق ريفر بليت في بطولة كأس العال للأندية للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وشارك الفريق في مونديال الأندية عام 2015 باليابان، ووصل للمباراة النهائية، ولكنه خسر أمام فريق برشلونة بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة واكتفي بوصافة المونديال.

ويتطلع ريفر بليت لتحقيق انجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية بالتتويج باللقب العالمي خلال النسخة الجديدة التي ستقام في الامارات في الفترة من 12 وحتي 22 ديسمبر.