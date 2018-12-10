رياضة | بعد تخطي عقبة بوكا جونيورز.. ريفر بليت يكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخطي عقبة بوكا جونيورز.. ريفر بليت يكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ريفر بليت من التأهل إلى كأس العالم للأندية بعد أن حصد كأس الليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه على حساب بوكا جونيورز بمجموت مباراتي الذهاب والأياب 5-3.

وفاز ريفر بليت على بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب البطولة والتي أقيمت اليوم على ملعب السانتياجو برنابيو.

المتأهلون إلى كأس العالم للأندية 2018:

- ريفر بليت: بطل كأس الليبرتادوريس 2018

- الترجي التونسي: بطل دوري أبطال أفريقيا

- ريال مدريد الإسباني: بطل دوري أبطال أوروبا

- كاشيما أنتلرز الياباني: بطل دوري أبطال أسيا

- جوادالاخار المكسيكي: بطل دوري أبطال الكونكاكاف

- تيم ويلينجتون الاسترالي: بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

- العين الاماراتي: بطل دوري الخليج العربي "المنظم"