كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التتويج بكأس ليبرتادوريس.. تعرف علي مشوار ريفر بليت في البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي ريفر بليت الأرجنتيني في حصد لقب كأس ليبرتادوريس بعد الفوز أمام نادي بوكا جونيورز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن دور النهائي من البطولة. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مشوار فريق ريفر بليت في كأس الليبرتادوريس. - دور المجموعات :- نجح نادي ريفيربليت من الصعود في دور المجموعات متصدرا مجموعته برصيد 12 نقطة وبدون خسارة، حيث فاز أمام نادي إيميلك ذهابا بنتيجة 2/1 وإيابا بنتيجة هدف نظيف. وتعادل أمام نادي فيلامينجو البرازيلي ذهابا بنتيجة 0/0 وإيابا بنتيجة 2/2، وفاز أمام نادي سانتا فاي بنتيجة هدف نظيف، وتعادل معه في الارجنتين بنتيجة سلبية. - دور ال16 :- حقق نادي ريفيربليت نتيجة كبيرة في الدور ال16، حيث فاز أمام نادي راسينج بنتيجة 3-0 في ذهاب كاس الليبرتادوريس، وتعادل الفريق الأرجنتيني في الإياب بنتيجة 0-0. - دور ال8 :- أطاح الفريق الأرجنتيني بمنافسه نادي إنديبيندينتي، بعد انتصاره بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1، حيث حافظ علي نظافة شباكه في مباراة الإياب خارج ملعبه. - دور النصف نهائي :- صعد نادي ريفيربليت الأرجنتيني إلي الدور النهائي بعد تحقيق انتصارا صعبا ومثيرا أمام نادي جريميو البرازيلي، بعد خسارته علي أرضه ووسط جماهيره بنتيجة هدف نظيف، ولكنه عاد في الإياب وحقق فوزا بنتيجة 2-1. - دور النهائي :- نجح الفريق الأرجنتيني صاحب القميص الابيض في تحقيق اللقب بعد مباراتين كبيرتين ضد منافسه التقليدي بوكا جونيورز، حيث تعادل في الذهاب بنتيجة 2-2، وبعد أكثر من تأجيل بسبب حالات الشغب فاز أمام منافسه بنتيجة 3-1 علي ملعب السانتياجو برنابيو بمدريد.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بعد التتويج بكأس ليبرتادوريس.. تعرف علي مشوار ريفر بليت في البطولة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .