رياضة | نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية غياب نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة النجم الأحمر الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن نيمار غاب عن التدريبات الجماعية اليوم الأحد مما يؤكد عدم تعافيه بشكل كامل من إصابته العضلية التي تعرض لها في مباراة بوردو السبت الماضي وأبعدته عن لقاء ستراسبورج الأربعاء ولم يشارك في التدريبات يومي الجمعة والسبت لإراحته.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي أخرج نيمار من حساباته لمواجهة الفريق الصربي وسيعتمد على خطة 3-4-3 بالاعتماد على ثلاثي هجومي مكون من إدينسون كافاني وكيليان مبابي وآنخيل دي ماريا.

وذكرت لو باريزيان بأن مران اليوم شهد الاعتماد على ماركينيوس بجوار تياجو سيلفا وبرسنيل كيمبيمبي وتواجد دراكسلر في خط الوسط بجوار ماركو فيراتي مما يشير إلى جلوس الثنائي أدريان رابيو وتيلو كيرير على مقاعد البدلاء.

وأفادت بأن ال PSG سيغادر باريس ظهر غدٍ الإثنين متوجها إلى صربيا وسيتدرب على ملعب المنافس، حيث سيؤدي مرانه الرئيسي على ملعب ماراكانا الخاص بنادي ريد ستار بلجراد.