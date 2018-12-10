رياضة | ألبيول جاهز لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألبيول جاهز لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي قائمة الفريق لمواجهة ليفربول الإنجليزي الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وعاد الإسباني راؤول ألبيول مدافع نابولي للقائمة الذي غاب عن المباراة الماضية أمام فروسينوني للإصابة ليصبح جاهزًا بشكل كامل لمواجهة ليفربول. وجاءت القائمة كالآتي : أوسبينا وكارنيزيس وأليكس ميريت وماريو روي وماكسيموفيتش وراؤول ألبيول وكاليدو كوليبالي وفوزي غلام وسبيستيان لوبيرتو وكيفين مالكويت والسيد هساي وبيوتر زيلينسكي وفابيان رويز وماركو روج وألان ودياوارا ومارك هامسيك ودرايس ميرتينز وخوزيه كاييخون وأركاديوز ميليك ولورينزو إنسيني وآدم أوناس. يذكر أن نابولي يحتل صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط ثم باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ثم ليفربول في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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