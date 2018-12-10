رياضة | الطفل المعجزة يسجل سوبر هاتريك لدورتموند في البوندزليجا تحت 17 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطفل المعجزة يسجل سوبر هاتريك لدورتموند في البوندزليجا تحت 17 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد يوسوفا موكوكو البالغ 14 عامًا فريقه بروسيا دورتموند لاكتساح بروسيا مونستر بسداسية نظيفة في الدوري الألماني تحت 17 سنة.

وسجل موكوكو الملقب بالطفل المعجزة 4 أهداف في المباراة ليصل إلى هدفه الـ28 خلال 15 مباراة هذا الموسم.

وكان موكوكو سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في فوز دورتموند على هينيف بعشرة أهداف نظيفة في الجولة الـ10 من الدوري.

وقادت أهداف موكوكو في احتلال بروسيا دورتموند لصدارة جدول البوندزليجا برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن كولن الوصيف.