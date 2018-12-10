رياضة | الترسانة يواجه تليفونات بنى سويف وديآ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يواجه تليفونات بنى سويف وديآ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانه بقيادة المدير الفنى أحمد كشرى لمواجهة نظيره نادى تليفونات بنى سويف وديآ الخميس المقبل فى الثانية والنص ظهرآ بملعب الترسانة. وجاءت تلك الودية ضمن استعدادات الشواكيش لمواجهة فريق الزرقا ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر بالمجموعه الثانية بدورى القسم الثانى . يذكر أن فريق الترسانه يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد ٢٢ نقطة .

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