رياضة | إف سي مصر يواصل استعداداته للقاء المريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يواصل استعداداته للقاء المريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الاول لكرة القدم بنادى مصر التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفنى محمد صلاح استعداداً لمواجهة المريخ ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر للمجموعه الثانيه بدورى القسم الثانى . وقد عاد الفريق كاملآ للتدريبات ماعدا الثنائي مصطفى سلطان وهشام عبدالحميد لحصولهما على إذن من المدير الفني على أن ينضما لتدريبات الفريق عصر الاثنين. يذكر أن "اف سى مصر" يحتل المركز الثانى برصيد ٢٣ نقطة، ويلعب مع المريخ يوم الخميس 20 ديسمبر الحالي.

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