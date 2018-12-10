الان تتابع ريفربليت بطلا لكأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

حصد ريفربليت لقب كأس ليبرتادوريس، بعد فوزه على غريمه التقليدي بوكاجونيورز 3-1.

تقدم فريق بوكا جونيورز، على نظيره ريفر بليت بهدف بينديتو في الشوط الأول، وأدرك لوكاس براتو التعادل لريفر بليت في الدقيقة 68، بعد هجمة منظمة، وفي الشوط الإضافي الأول أحرز خوان كوينترو في الدقيقة 109 هدف الفوز ليضيف الريفربليت هدفا آخر في الثواني الاخيرة من الاضافي الثاني

ولعبت المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، بعدما تأجلت سابقًا، إثر تعرض حافلة بوكا جونيورز لهجوم من عدد من مشجعي ريفر بليت، قبل توجهها إلى ملعب مونيمونتال معقل ريفر بليت يوم 24 نوفمبر الماضي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 2/2 على ملعب لابومبونيرا، معقل بوكا جونيورز، لكن قوانين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لا تعتمد قانون أفضلية الأهداف خارج الأرض في النهائي.