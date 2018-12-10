الامارات | «فيفا» يسلّم العين رسمياً شهادة «العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يسلّم العين رسمياً شهادة «العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي العين رسمياً شهادة المشاركة في كأس العالم للأندية (الإمارات 2018)، وجاء ذلك على هامش اجتماع وصول الفرق الذي انعقد أمس بقاعة المؤتمرات الصحافية الملحقة بملعب خليفة بن زايد بنادي العين، بحضور نجوم الفريق الأول والجهازين الفني والإداري للفريق.

وتسلم الشهادة عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف على الفريق الأول والرديف، محمد عبيد «حماد» من المنسق العام بالاتحاد «الدولي» لكرة القدم لمباريات كأس العالم المقررة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بافيل لوزانوف.