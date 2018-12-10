الامارات | الشارقة يحقق «النصر» في دوري أقوياء اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحقق «النصر» في دوري أقوياء اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الشارقة سكة الانتصارات في دوري أقوياء اليد، بفوزه على ضيفه النصر 23-19، في ختام الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب، التي شهدت أيضاً فوز الجزيرة على بني ياس 31-21.

وكانت الجولة قد استهلت مساء الجمعة الماضية، وشهدت فوز شباب الأهلي على الظفرة 34-21 والعين على الوحدة 23-13، لتسفر نتائج الجولة عن اعتلاء شباب الأهلي الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين عن الشارقة والعين، ليستمر الوصل في مركزه الرابع برصيد ست نقاط، يليه بفارق الأهداف النصر.

ومنح الانتصار الأول للجزيرة الارتقاء إلى المركز السادس برصيد خمس نقاط، بفارق نقطتين عن الظفرة وبني ياس، ثم الوحدة في المركز التاسع والأخير وله نقطتان.

وفي التفاصيل، عرف الشارقة كيفية استعادة نغمة الانتصارات عقب خسارته الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 23-27، خصوصاً أن الملك كان الطرف الأفضل في مباراته أمام النصر، بعد أن أنهى رجال الشارقة الشوط الأول متقدمين بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة 13-10، قبل أن يواصل أصحاب الضيافة فرض تفوقهم على مجريات الشوط الثاني وحسم المباراة 23-19.

وفي سيناريو مشابه، أنهى الجزيرة شوطه الأول متقدماً على بني ياس بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة 13-10، قبل أن يواصل فخر أبوظبي مشواره نحو تسجيل الانتصار الأول.