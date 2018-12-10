الامارات | «دورة السيدات العربية» تناقش ألعاب 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «دورة السيدات العربية» تناقش ألعاب 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية اجتماعه التنسيقي الأول، مع الاتحادات الرياضية العربية، أول من أمس، في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لاستعراض وبحث الخطط الخاصة بالدورة المقبلة، وذلك بتنسيق من اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات «الشارقة 2020». وأكدت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات رئيس لجنتها التنفيذية، ندى عسكر النقبي، أن «(عربية السيدات) باتت منصة تحضيرية داعمة للاعبات المحليات والعربيات، لخوض غمار المناسبات الرياضية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومنطلقاً أساسياً لتهيئتهن وصقل مهاراتهن الرياضية المختلفة». وقالت: «نوجد اليوم لنؤكد على المكانة التي حققتها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي باتت واحدة من الأحداث التي تحرص اللاعبات من مختلف الميادين الرياضية على المشاركة بها، وتحقيق الإنجازات المرموقة التي تؤكد مكانة الرياضة النسوية محلياً وعربياً».