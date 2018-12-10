الامارات | 53 ألف درهم جوائز أبطال «دولية الشارقة لشطرنج السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 53 ألف درهم جوائز أبطال «دولية الشارقة لشطرنج السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، التي تبدأ منافساتها الجمعة المقبلة، رفع قيمة المكافآت المالية لتصل إلى 53 ألف درهم، سيحصل عليها الـ10 الأوائل في المنافسات.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً، أول من أمس، لإعلان كل التفاصيل المتعلقة بالنسخة التاسعة من البطولة، بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني، رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة، ورئيسة مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة، نجلاء الشامسي، ومديرة البطولة، عفراء المشغوني، وممثل مجلس الشارقة الرياضي، سعيد العاجل.

وقالت نجلاء الشامسي، في كلمتها الافتتاحية بالمؤتمر، إن زيادة قيمة المكافآت لهذا العام تأتي تماشياً مع التطور السنوي الذي تشهده البطولة منذ انطلاقتها عام 2010، مشددة على أن النسخة الحالية ستشهد مشاركة قياسية من اللاعبات من أصحاب التصنيف العالمي، إذ يُقدر عدد المشاركات حتى الآن بـ150 لاعبة من 32 دولة، من بينهم 15 دولة ستظهر أعلامها للمرة الأولى في البطولة.

وأضافت: «نتوقع نسخة استثنائية، في ظل الدعم الذي حظيت به من القيادة الرشيدة في الإمارة الباسمة، وقد قررت اللجنة المنظمة رسمياً إغلاق باب المشاركة أمام اللاعبات القادمات من خارج الدولة، لكن سيظل باب المشاركة مفتوحاً أمام لاعبات الدولة اللاتي يتوقع أن يبلغ عددهن 70 لاعبة يمثلن كل أندية الدولة».