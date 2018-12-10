الامارات | طاقم إماراتي لمباراة اتحاد العاصمة والمريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم إماراتي لمباراة اتحاد العاصمة والمريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم طاقماً إماراتياً لإدارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والمريخ السوداني، المقررة اليوم على ملعب 5 جويليه في العاصمة الجزائرية، ضمن إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية. ويتألف الطاقم من سلطان عبدالرزاق (ساحة)، ومساعداه أحمد الراشدي، ومسعود حسن. وتمنت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات التوفيق والنجاح للطاقم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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