شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعلق على أداء مروان محسن أمام الجيش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في نادي الأهلي، إن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول، من اللاعبين الذي يثق بإمكانياتهم، مشيرا إلى أنه عاد بقوة من الإصابة.

وأضاف في مداخلة مع برنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مروان محسن المصنف الأول لتسديد ركلات الجزاء بعد عمرو السولية وأحمد الشيخ.

وتابع: «مروان محسن تعرض للإصابة العام الماضي، والأهلي مؤمن بقدراته وعودته بقوة، ونجح في تسجيل هدفين» في مباراة طلائع الجيش المؤجلة منذ الأسبوع الرابع عشر التي انتهت بفوز الأهلي.

وأكد أن الفترة الحالية ينتظر فيها عودة عدد من اللاعبين المصابين بعد شفائهم مثل أحمد فتحي وعلي معلول وجونير أجاي، كاشفا أن التدعيمات التي تمت حتى الآن في صفوف الفريق جيدة، وهما محمد محمود ومحمود وحيد، التي سيتبعها عدد من الصفقات الأخرى في فترة الانتقالات الشتوية.