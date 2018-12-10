شكرا لقرائتكم خبر عن إبداع في ملاعب سويسرا.. جماهير بازل ترفع «دخلة 3D» مُبهِرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في لافتة تعد الأولى من نوعها لجماهير كورة القدم في العالم، فاجأت جماهير نادى بازل السويسري العالم قبل أن تفاجىء لاعبيها برفعهم لافته (تيفو) ثلاثية الأبعاد.

جماهير بازل رفعت «تيفو- دخلة» ثلاثية الأبعاد خلال مباراة فريقهم أمام زيوريخ.

الصورة في الوهلة الأولى تبدو أنها لاتعني شيئاً وغير واضحة المعالم حتى ارتداء نظارة 3D، لتجد أن العدسة الحمراء من النظارة تظهر لاعبي نادى زيوريخ في حالة من الخيبة والخسارة جالسين على ركبتيهم، وبالنظر إلى العدسة الزرقاء سترى فرحة عارمة للاعبي فريق بازل في حالة نشوة وانتصار.

فريق بازل فاز بالمباراة بنتيجة 2-0 حيث سجل ألبيان أييتى في الدقيقة 19 قبل أن يحرز راؤول بيترتا الهدف الثانى في الدقيقة 48 لنتنتهي المباراة بفوز بازل بهدفين مقابل لا شيء.

جماهير نادي بازل السويسري

جماهير نادي بازل السويسري