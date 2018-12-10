عاجل .. ريفر بليت يضرب بوكا جونيورز ويتأهل إلى مونديال للأندية

نجح فريق ريفر بليت في الفوز على بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب نهائي كأس الليبرتادوريس والتي أقيمت اليوم على ملعب السانتياجو برنابيو.

تقدم بينيديتو للبوكا في الدقيقة 44 ثم تعادل براتو للريفر بليت بهدفي بالدقيقة 69 ومن ثم أحرز كوينترو هدف الفوز للريفر بالدقيقة 109 والثالث لمارتينيز بالدقيقة 122.

وكان فريق ريفر بليت تعادل مع بوكا جونيور بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب، لينجح في حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.

ويتأهل ريفر بليت الأرجنتيني للعب في بطولة كأس العالم للأندية 2018 والتي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.