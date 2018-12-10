كأس ليبرتادوريس الى الوقت الاضافى

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جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الثاني من مباراة فريقي ريفر بليت ضد بوكا جونيورز بالتعادل الإيجابي بينهما 1-1 ، وهى التى تجمعهما حاليا على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، بقلب العاصمة الاسبانية مدريد، فى إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين.

تقدم بوكا جونيورز بالهدف الأول عبر اللاعب داريو بينيديتو من خلال انفراد صريح بالمرمى ليضعها داخل الشباك بطريقة رائعة عند الدقيقة 44 .

وتعادل ريفر بليت عند الدقيقة 68 عبر اللاعب لوكاس براتو من خلال كرة عرضية أمام المرمى حولها داخل الشباك بشكل رائع.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، علما بانه لن يتم اللجوء لاحتساب قاعدة الهدف خارج الأرض، وبذلك تصبح النتيجة تعادل 3-3 ويتجه الفريقين لشوطين إضافيين واذا استمر التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات جزاء ترجيحية.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إقامة مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز بملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل نادى ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية، عقب أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهير ريفربليت قبل انطلاق مباراة الإياب في نوفمبر الماضي قبل أن يتم إلغاء اللقاء.

وكانت حافلة بوكا جونيورز تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع من جانب جماهير ريفر بليت، ما أدى لإصابة عدد من اللاعبين وتأجيل اللقاء.