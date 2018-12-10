شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى المنتظر يحضر نهائى ليبرتادوريس من مقصورة برنابيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد المدرب الأرجنتينى رامون دياز المرشح بقوة لتدريب النادى الأهلى فى المقصورة الرئيسية لمباراة كأس ليبرتادوريس المقام حاليا بين ريفر بليت وبوكا جونيورز من بين الحضور الموجه لهم. وتواجد دياز بجانب أنخيل دو روسو المسئول الأرجنتينى الكبير حيث يعد المدرب واحد من مشاهير كرة القدم فى العالم.

دياز وأنخل روسو

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