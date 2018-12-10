شكرا لقرائتكم ريفر بليت يخطف كأس ليبرتادوريس ويتأهل لمونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق ريفر بليت الى كأس العالم للأندية أثر فوزه بنهائى كأس ليبرتادوريس التى أقيمت مساء الأحد على أرضية ملعب استاد البرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد بثلاثة أهداف لهدف. شهدت المباراة لجوء الفريقين الى الوقت الاضافى الرابع حتى تم حسم المواجهة لصالح الريفر بليت.

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