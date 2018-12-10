شكرا لقرائتكم تعرف على سبب استبعاد كوليبالي من مباراة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رُزق المالي ساليف كوليبالي مدافع الأهلى بطفل، وهو السبب وراء استبعاده من مواجهة طلائع الجيش، بجانب معاناته من بعض الآلام في الأنكل.

وأصبح ساليف كوليبالى مُهدداً بالرحيل عن الأهلى حال تعاقد الأهلى مع لاعب أجنبي جديد، فى ظل قيد رباعى أجنبي حالياً فى القائمة الحمراء وهم المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والتونسي على معلول بجانب كوليبالى.

وفاز الأهلي علي طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاحد علي ملعب السلام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر.