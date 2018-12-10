شكرا لقرائتكم الأهلى يصرف النظر عن التعاقد متولى وباهر المحمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي إغلاق ملف التفاوض مع ثنائي الإسماعيلي باهر المحمدي ومحمود متولي حالياً رغم أن الثنائي كان مُرشح بقوة لتدعيم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري أو على الأقل التعاقد مع أحدهما.

وعلم "الخليج 365" أن الأهلي قرر تأجيل مفاوضات ضم متولي أو باهر بعدما شارك الثنائي مع الدراويش في بطولة أفريقيا الجديدة التى أستهلها الإسماعيلي مؤخراً بمواجهة لو ميساجير البوروندي في دور الـ64 لدوري الأبطال.

وأكد مصدر في القلعة الحمراء أن الأهلي كان قد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات مع باهر المحمدي تحديداً وبدأ مسئولي الاهلي يُجهّزون عرضاً مالياً كبيراً لإتمام الصفقة مع الأسماعيلي بطريقة شرعية ورسمية لكن مشاركة الثنائي مع الدراويش في البطولة الافريقية الجديدة جعلت الأهلي يؤجل التفاوض مع ثنائي الدراوش أو أحدهما للصيف المقبل خاصة وأن الاهلي لن يتمكن من الاستعانة بمتولي أو المحمدي في بطولة أفريقيا الجديدة التى يستهلها المارد الأحمر الجمعة المقبل بمواجهة جيما أبا جعيفر الأثيوبي إذا ما ضم الثنائي او أحداً منهما في يناير المقبل.