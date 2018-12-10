شكرا لقرائتكم حكام مباريات الاثنين في الأسبوع السابع عشر للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غد الإثنين، ضمن الأسبوع السابع عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

المقاولون وبتروجت : أحمد عبد الله ويعاونه أسامة عبد اللطيف وصالح محمد عفيفي، والسيد محمد أحمد حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي ومحمد عمارة حكماً خامساً.

المصري والداخلية : إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وعلاء حسين حكماً رابعاً، وكل من حسام الجلاد ومبروك نبيل حكماً خامساً.

كما أعلنت لجنة الحكام إسناد مباراة بيراميدز وحرس الحدود، إلى طاقم حكام تونسى يتكون من هيثم قيراط حكم ساحة، ويعاونه يامن الملوشى وأيمن إسماعيل، ومحرز المالكى حكماً رابعاً.