شكرا لقرائتكم خبر عن ساليف كوليبالى مدافع الأهلى يُرزق بمولود جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رُزق المالى ساليف كوليبالى، مدافع الأهلى، بطفل وهو السبب وراء استبعاده من مواجهة طلائع الجيش، بجانب معاناته من بعض الآلام فى الأنكل.

وأصبح ساليف كوليبالى مُهدداً بالرحيل عن الأهلى حال تعاقد الأهلى مع لاعب أجنبى جديد، فى ظل قيد رباعى أجنبى حالياً فى القائمة الحمراء، وهم المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى والتونسى على معلول بجانب كوليبالى.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب السلام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر.