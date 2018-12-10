شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل كريم عبد الجواد بفوزه ببطولة بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعب الأهلى كريم عبد الجواد بفوزه ببطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، وذلك بعد تغلبه على مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة فى النهائى.
واستطاع كريم عبد الجواد تحقيق الفوز فى المباراة الماراثونية بنتيجة 1/3 التى استغرقت 62 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6 و13-11و 7-11و 11_8.
كريم عبد الجواد كان قد وصل إلى المباراة النهائية بعد إقصائه للمصنف الأول عالميا محمد الشوربجى من الدور ربع النهائى، كما تغلب جواد على طارق مؤمن المصنف الرابع فى الدور نصف النهائى.
وتعد بطولة بلاك بول واحدة من أكبر 7 بطولات فى لعبة الاسكواش والتى تصنف من فئة البلاتينيوم، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار .
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