شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضاعف مكافأة عبور سموحة قبل المواجهة الجديدة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى اجتماع انتهى منذ قليل، مضاعفة المكافأة التى سيتم صرفها للاعبين خلال الفترة الجارية عقب الفوز على سموحة، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2، فى دور الـ16 بكأس مصر، حيث عبر الفريق هذا الدور ليصعد لملاقاة الإسماعيلى فى دور الثمانية من بطولة الكأس.
ويأتى قرار مجلس زعيم الثغر من أجل تحفيز لاعبى الفريق السكندرى على مواصلة سلسلة النتائج الطيبة التى تحققت فى الفترة الأخيرة، وذلك قبل المواجهة الجديدة مع سموحة التى ستكون فى بطولة الدورى الممتاز وتحديدا يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى الأسبوع الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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