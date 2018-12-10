شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 9 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة.. منها فوز الأهلى على الطلائع بهدفين دون رد.. ونقل مباراة المصرى والداخلية لملعب القناة. إضافة تعليق



شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .