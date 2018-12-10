شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. سويلم يؤكد إقامة مباراة المصرى والداخلية بالقناة وإخطار الناديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه تأكد بصفة نهائية إقامة مباراة المصرى والداخلية فى الخامسة مساء غد باستاد القناة. وأضاف سويلم لـ"الخليج 365" أنه تقرر نقل المباراة من استاد الإسماعيلية بسبب الإصلاحات إلى نادى القناة، وتم إخطار الناديين المصرى والداخلية. جاء قرار نقل مباراة المصرى والداخلية بسبب انشغال استاد الإسماعيلية ببعض الإصلاحات الخاصة به، ما أدى إلى تعذر استضافة المواجهة التى ستجمع الفريقين فى الأسبوع الـ17 بالدورى.

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