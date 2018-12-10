شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: لو كنت مكان مروان محسن هطلب تنفيذ ضربة الجزاء أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق المحلل الفنى الحالى لقناة on sport، أن الهدوء وروح لاعبى الفريق الأحمر اليوم أمام طلائع الجيش كانت من العوامل التى أدت إلى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن مهاجم الأهلى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر بالدورى.

وتابع متعب أن الأهلى يحقق هدفه من المؤجلات بحصد الانتصارات ليرتقى فى ترتيب البطولة، مضيفا أنه يتقدم بالتهنئة للجهاز الفنى واللاعبين على تحقيق الفوز، متمنيا لمروان محسن تسجيل الأهداف فى المباريات المقبلة حتى يواصل الابتعاد عن الضغوط، قائلا: "لو كنت مكان مروان محسن هطلب تنفيذ ضربة الجزاء أمام طلائع الجيش".

كما قال عماد متعب: "نصيحتى لمروان محسن بأن يتحرك نحو العارضة القريبة خلال الكرات العرضية ويقطع ليتمكن من توجيه الكرات نحو المرمى ما يصعب المهمة على أى حارس لصد تلك الكرات"، واصفاً محمد يوسف المدير الفنى الحالى للأهلى بالذكى لاستطاعته أن يقنع وليد سليمان وهو نجم الفريق فى تلك المرحلة أن ابتعاده عن التشكيل الأساسى حاليا لصالحه حتى يحصل على راحة بعد المجهود الكبير المبذول منه فى الفترة الماضية، وفيما يخص إراحة وليد سليمان أو جلوسه على مقاعد البدلاء قال متعب: "لا يوجد لاعب مطالب بأن يلعب جميع المباريات".