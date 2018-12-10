شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 9 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الأحد 9 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة والتى يعد أبرزها الفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة فى الدورى.

الأهلى يواصل الانتصارات المحلية ويهزم الطلائع بثنائية.. فيديو

واصل فريق الأهلى نتائجه الجيدة محلياً بعدما حقق فوزاً مهماً على طلائع الجيش بثنائية نظيفة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وبذلك يواصل المارد الأحمر انتصاراته المحلية بعد الفوز على بتروجت والجونة فى الجولتين الماضيتين، عقب فترة من تراجع النتائج بخسارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية والخسارة من المقاولون العرب بالدورى.

ثنائية الأهلى حملت توقيع مروان محسن فى الدقيقتين 30 و31 وإن كان مروان قد أهدر ضربة جزاء فى الدقيقة 86، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة من عشر مباريات خاضها فى الدورى حتى الآن، ويتبقى للأهلى 6 مواجهات مؤجلة، ويصعد المارد الأحمر خمسة مراكز دُفعة واحدة، حيث ارتقى للمركز الخامس بدلاً من العاشر، فيما توقف رصيد الطلائع عند 18 نقطة ويبقى فى المركز التاسع.

الأهلي يكلف أنيس بوجلبان بتسويق كوليبالى فى الدورى التونسى

كلف مسئولو الأهلى التونسى أنيس بوجلبان لاعب الفريق السابق، والمتواجد فى القاهرة بالوقت الحالى، بتسويق المالى ساليف كوليبالى مدافع الفريق فى الدورى التونسى.

وخرج كوليبالى من حسابات النادى الأهلى، حيث سيتم الاستغناء عن خدمات اللاعب بمجرد التعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى ظل تواجد 3 لاعبين أجانب آخرين فى القائمة الحمراء.

الأهلى: ننتظر رد الأمن لإقامة مباراة جيما الأثيوبى فى استاد السلام

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى لنادى الأهلى، أن إدارة النادى خاطبت الجهات الأمنية المسئولة لإقامة مباراة الفريق الأول المقبلة أمام جيما الإثيوبى يوم الجمعة المقبل على استاد السلام.

وأضاف محمد مرجان، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، والذى يذاع عبر محطة "أون سبورت": "نرغب فى خوض المباراة بالقاهرة، لذلك طلبنا من الجهات الأمنية خوضها على استاد السلام".

سمير عدلى يسبق بعثة الأهلى لأثيوبيا بـ24 ساعة.. اعرف التفاصيل

قرر سمير عدلى، المدير الإدارى للنادى الأهلى السفر إلى أثيوبيا بـ24 ساعة قبل بعثة الفريق لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية.

وينتظر "عدلى" تحديد الجهاز الفنى موعد سفر الفريق إلى أثيوبيا لتحديد موعد سفره للاطمئنان على ترتيبات الإقامة مبكرا قبل وصول البعثة.

عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات رحلة مباراة العودة أمام جيما الإثيوبى

أجرى سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، اتصالا هاتفيًا بالسفارة المصرية في إثيوبيا؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الفريق المرتقبة إلى إثيوبيا؛ استعدادا لمواجهة «جيما الإثيوبي» أحد يومي 21 -22 ديسمبر الجاري في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

في الوقت الذي يواصل فيه سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة ترتيباته لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة واستخراج التأشيرات إلى أثيوبيا حيث فتح عدلي خطوط اتصالات مكثفة مع السفارة المصرية في إثيوبيا ونظيرتها الإثيوبية بالقاهرة ونادي «جيما الأثيوبي»؛ لترتيب إجراءات سفر بعثة الأهلي.

الأهلى يبدأ الاستعداد لـ"جيما الإثيوبى" غدا

يبدأ غدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام «جيما الإثيوبي»، في المباراة التي تقام يوم 14 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بالبطولة، حيث يخوض الفريق مرانه الأول فى التاسعة من صباح الغد بعد انتهائه من لقاء طلائع الجيش مساء اليوم .

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في مصر فيما تقام مباراة العودة في إثيوبيا.

الأهلى يعلن عودة مبدئية لمعلول والشناوى فى التدريبات الجماعية بعد أسبوع

أكد الدكتور خالد محمود الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على اقتراب موعد مشاركة الثنائي علي معلول ومحمد الشناوي، في المران الجماعي، بعدما قطعا شوطاً كبيراً في برنامجهما التأهيلي الذي خضعا له طيلة الفترة الماضية.

وتحدد أسبوع بشكل مبدئي لعودة الثنائي من جديد إلى التواجد في المران الجماعي مع الفريق، حيث خاض معلول والشناوي تدريبات تأهيلية قوية خلال الفترة الأخيرة داخل ملعب التتش، وتحسنت حالتهما بشكل كبير.