شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد نجم طائرة الأهلى عبد الله عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى والد عبد الله عبد السلام، نجم فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم، بعد صراع طويل مع المرض .

وكان مرض والد عبد الله عبد السلام قد تسبب مؤخرا فى عدم مشاركته فى البطولة العربية للمنتخبات التى استضافتها مصر باستاد القاهرة .وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدا من مسجد النور بالعباسية.