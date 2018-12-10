شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينسحب من مفاوضات ثنائى الإسماعيلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الأهلى إغلاق ملف التفاوض مع ثنائى الإسماعيلى باهر المحمدى ومحمود متولى حالياً، رغم أن الثنائى كانا مُرشحين بقوة لتدعيم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية أو على الأقل التعاقد مع أحدهما.

وعلم ”الخليج 365” أن الأهلى قرر تأجيل مفاوضات ضم متولى أو باهر بعدما شارك الثنائى مع الدراويش فى بطولة أفريقيا الجديدة التى استهلها الإسماعيلى مؤخراً، بمواجهة لو ميساجير البوروندى فى دور الـ64 لدورى الأبطال.

وأكد مصدر فى القلعة الحمراء أن الأهلى كان قد قطع شوطاً كبيراً فى المفاوضات مع باهر المحمدى تحديداً، وبدأ مسئولو الاهلى يُجهّزون عرضاً مالياً كبيراً لإتمام الصفقة مع الإسماعيلى بطريقة شرعية ورسمية لكن مشاركة الثنائى مع الدراويش فى البطولة الأفريقية الجديدة جعلت الأهلى يؤجل التفاوض مع ثنائى الدراوش أو أحدهما للصيف المقبل، خاصة أن الأهلى لن يتمكن من الاستعانة بمتولى أو المحمدى فى بطولة أفريقيا الجديدة التى يستهلها المارد الأحمر الجمعة المقبل بمواجهة جيما أبا جعيفر الإثيوبى إذا ما ضم الثنائى أو أحدهما فى يناير المقبل.