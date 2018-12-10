شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن.. كيف احتفى جمهور الأهلى بنجم الفوز فى مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مروان محسن كان نجم الأهلى المنتقل إلى صفوف النادى الأحمر من الإسماعيلى فى صيف 2016 مقابل 10 ملايين جنيه، هو كلمة السر اليوم فى اقتناص فوز غال للقلعة الأحمر، بثنائية أمام طلائع الجيش، فى لقائه المؤجل من الجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات الدورى الممتاز.



مروان محسن يتصدر الترند



احتفال الجمهور بالنجم مروان محسن

ومع تألق مروان محسن، الذى فاجأ جمهور النادى الأهلى، بعد إحرازه هدفين متتاليين خلال الدقيقتين 30 و31 من الشوط الأول للمباراة، أصبح مروان محسن نجم اليوم، ليس فى المباراة فقط، ولكن على تويتر، أيضًا، حيث تصدر اسم نجم المارد الأحمر الترند فى مصر، بآلاف التغريدات من عشاق الكرة المصرية.



مروان محسن فى ترند تويتر



احتفال أهلاوى بالنجم مروان محسن

واحتفل جمهور النادى الأهلى بالفوز الغالى للفريق الأحمر، الذى قفز 5 مراكز فى ترتيب جدول الدورى الممتاز، ليصبح فى المركز الخامس، بفارق 15 نقطة فقط مع نادى الزمالك المتصدر الجدول، بينما يتبقى للنادى الأهلى 6 مباريات مؤجلة، ولم تقتصر احتفالات الجمهور على الفوز فقط، بل كان للنجم مروان محسن نصيب كبير من الفرحة والاحتفال.



الجمهور يحتفل بالنجم مروان محسن



مروان محسن فى احتفالات الجمهور

وتوالت التغريدات الاحتفائية بتألق مروان محسن، الذى يبدو أنه كان غير متوقعًا من قبل الجمهور، ونشر أحد الشباب صورة معدلة ببرامج تحرير الصور، ووضع مروان محسن فى المرتبة الثالثة خلف ميسى، وزيدان، بينما تكررت التعليقات بأن "مروان عائد"، وأن نجم الأهلى هو الأسد، ومن بين التغريدات، نشر شاب صورة من فيلم "اللى بالى بالك"، للفنان محمد سعد، وعلق عليها "حمد الله على السلامة يا راجل".



مروان محسن البابا

واستعان الشباب بلقطات وصور من الأفلام، للاحتفال بتألق مروان محسن، ومنها مشهد للفنان سمير غانم، من مسرحية المتزوجون، وعلق عليها "طب مروان محسن هو البابا ايه رأيكو بقى"، وجاء نفس التعليق من شاب آخر، على صورة للفنان أحمد راتب، بينما نشر آخر صورة للفنان طلعت زكريا، من فيلم "حاحا وتفاحة"، واستبدل وجه الفنان بوجه مروان محسن، وعلق على الصورة "افتح يا هارى يا كين".







































