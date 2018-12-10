شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية غدا تجهز الأهلى لمواجهة بطل إثيوبيا.. وربيعة يبتعد عن التدريبات بسبب الجبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن ناديه سيلعب مباراة ودية غدا استعدادا لمواجهة جيما الإثيوبى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى، سبب تأخر عودة رامى ربيعة لتدريبات فريقه، رغم تعافيه من الإصابة الطويلة التى لحقت به فى الفترة الأخيرة.

وقال محمد يوسف: "ربيعة تعافى بالفعل من الإصابة إلا أنه سقط على أحد أصابعه فى التدريبات ليتم وضعه فى الجبس".

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب السلام، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر.