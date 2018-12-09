عبد الحفيظ: نعيش مرحلة"القلب الجامد".. ونثق في قدرات مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه يمر حاليا بمرحلة يصفها بمرحلة "القلب الجامد"، والتي تحتاج للاستفادة بقدر الامكان من اللاعبين أصحاب الشخصية في الملعب.

وحقق الاهلي فوزًا على حساب طلائع الجيش بهدفي مروان محسن، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشر بالدوري.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية:" نعيش مرحلة"القلب الجامد" ونحتاج للاعبين أصحاب شخصية في الملعب دون النظر حاليا للأمور الفنية.

وأضاف، أن كرة القدم بها العديد من الأخطاء، والأهلي كان يمكنه الاستفادة منها خلال مواجهة طلائع الجيش وتسجيل أكثر من هدفين.

وأوضح، أنه ينتظر عودة المصابين والتعاقد مع بعض الصفقات في يناير لتدعيم الفريق، ليظهر الفريق بشكل أفضل.

وأشار إلى أن سعد سمير سيخضع لأشعة يوم الاثني المقبل للتعرف على امكانيه مشاركته في مباراة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، أمام جيما كينيما الإثيوبي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 14 ديسمبر.

واختتم تصريحاتخه:" نثق في قدرات المهاجم مروان محسن كباقي لاعبي الفريق، وسدد ركلة الاجزاء أمام طلائع الجيش باعتباره رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء في حالة غياب وليد سليمان".

وارتقى الأهلي للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.