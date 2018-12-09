طلائع الجيش: هدفنا في الأهلي صحيح 100%.. والزمالك لم يطلب استعادة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن الهدف الذي سجله فريقه في شباك الأهلي صحيح بنسبة 100%، لافتًا إلى أن احتساب اللعبة كتسلل خطأ من حكم اللقاء.

وأشار المهدي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الزمالك لم يطلب قطع إعارة اللاعب مصطفى محمد إلى طلائع الجيش، مشددًا على حسن العلاقة بين الناديين.

وقال مدير الكرة في الجيش: "هدفنا في الأهلي صحيح بنسبة 100% ولا يوجد أدنى شك في أن اللعبة تسلل، وبالتالي فإنه إلغاءه خطأ كبير من الحكم".

وكان الحكم محمد الحنفي قد ألغى هدفًا لطلائع الجيش خلال الشوط الثاني من المباراة، بسبب وجود حالة تسلل على أحمد جعفر لحظة تنفيذه للكرة.

وأكمل: "الزمالك لم يطلب قطع إعارة مصطفى محمد، العلاقة بين الناديين جيدة للغاية ولا أعتقد أنه من الوارد أن يتم الأمر بشكل غير جيد".

واختتم: "حتى في حال طلب الزمالك لقطع الإعارة، فإننا سنبحث الأمر وفقًا للعلاقة بين الناديين، وسنراعي بالتأكيد مصلحة طلائع الجيش".

الجدير بالذكر أن الأهلي تفوق على الجيش بهدفين نظيفين مساء الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.