مصطفى يونس :"لاعيبة المصري منتهية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال مصطفى يونس المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إن لاعبي فريقه يعانون من ضغط المباريات الأمر الذي أصابهم بالإجهاد.

يونس قال في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"بعد الخسارة من الجزيرة مطروح بالكأس تحدثت مع اللاعبين وتفاجأت بعدم خوضهم أي معسكر إعداد للموسم الحالي".

وأضاف :"لاعبية المصري منتهية، أنا لو مكانهم لن أنزل للملعب مرة أخرى".

وعن سبب قبوله تدريب المصري، رد يونس قائلاً :"لا أستطيع رفض عرض المصري خاصة أن مجلس الإدارة أعطى لي الفرصة لقيادة الفريق".

وتولى مصطفى يونس قيادة المصري بدلاً من ميمي عبد الرازق لينجح في مهمته الأولى بالفوز على إنبي (3-1) قبل الخسارة من الجزيرة مطروح بالكأس ثم من الزمالك بمسابقة الدوري.

وعن مباراة الزمالك الماضية والتي انتهت بخسارة المصري بنتيجة (2-0) :"الفريق قدّم شوط ثاني جيد أمام المنافس، لكن في النهاية لم واجهنا فريقًا متصدر مسابقة الدوري ويتمتع باستقرار فني وإداري".

وأنهى المدير الفني للمصري حديثه حول المنافسة على لقب الدوري :"الزمالك حاليًا في الصدارة، لكن الأهلي يستطيع العودة والتواجد في المربع الذهبي بجانب بيراميدز".

جدير بالذكر أن المصري والذي خاض 13 بمسابقة الدوري يحتل المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.